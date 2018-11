Monday mornings - Saison 01 Episode 05 - La chute d'un géant

Au cours d'un dîner au restaurant où Sydney Napur et John Lieberman souhaitent faire avancer leur idylle, ce dernier rencontre l'un de ses anciens patients qu'il a sauvé en lui préconisant une opération du cœur. Mais au beau milieu d'une phrase, cet homme tombe dans son assiette, victime d'une attaque. Conduit aussitôt au Chelsea General Hospital, il se révèle être atteint d'une endocardite infectieuse. Il soupçonne John d'en être à l'origine, à cause de sa récente opération du cœur. Sydney et John pensent que cette infection a été contractée au cours d'un détartrage chez le dentiste. Michelle et Gato reçoivent un jeune sportif, victime d'une crise d'épilepsie. Elle est d'autant plus étonnante que le nageur est en pleine forme et n'a aucun antécédent. Une prise de sang suffit à Gato pour découvrir que le jeune homme s'est dopé pour améliorer ses performances, ce qui a déclenché un AVC qu'il faut opérer de toute urgence.