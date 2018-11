Monday mornings - Saison 01 Episode 09 - Les mots pour le dire

Un couple âgé arrive aux urgences après un grave accident de la route. La femme, qui risque l'arrêt cardiaque, est confiée à Michelle Robidaux qui, en tentant de l'intuber, lui sectionne une veine au cou. Harding et Ty reçoivent une femme, une juge renommée, à qui ils diagnostiquent une syphilis qui nécessite une opération au cerveau. Tina et Sung doivent soigner un jeune homme atteint d'épilepsie et d'hypergraphie qui, tellement rongé par son obsession, en vient à écrire sur son corps quand sa mère, inquiète, lui confisque tout papier.