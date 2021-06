Money Plane

Jack Reese est un voleur professionnel avec malheureusement pour lui une ardoise de plus de 40 millions de dollars. Pour régler sa date et sauver sa vie et celle de sa famille en jeu, il doit commettre un dernier braquage très ambitieux : voler un casino dissimulé dans un avion dont les principaux clients sont des criminels les plus dangereux du monde.