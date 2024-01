Monsieur Léon

1942. Yvon est un petit parisien de 10 ans. Sa mère, Irène, l'emmène à Ribérac, chez son grand père, car elle doit partir travailler à Bordeaux. Léon n'a pas vu son petit fils depuis plusieurs année. Il faut dire que depuis le décès de son fils, mort sur le front, il ne porte pas Irène dans son coeur. Il la tient pour responsable de l'engagement de son fils dans l'aviation alors qu'il aurait aimé qu'il soit médecin, comme lui. S'il avait fait ce choix, il serait sûrement encore en vie... Yvon sent bien les tension entre sa mère et son grand père et appréhende de rester chez cet homme qu'il ne connait pas. Lorsqu'il voit le portrait de Pétain dans le bureau de ce dernier, il lui semble encore plus étranger. Ce ne sont pas les idées dans lesquelles Yvon a été élevé. Mais le garçon doit se résigner à partir dans cette maison et la mort dans l'âme il doit dire au revoir à sa mère. En réalité, Irène est résistante et si elle a laissé son fils chez son grand père, c'est parce qu'elle a une