Monster Family : En route pour l'aventure !

Séries & Fictions

La famille Wishbone est loin d’être une famille comme les autres car depuis qu’ils ont été frappés par un sortilège, ils peuvent se transformer en monstres aux super-pouvoirs : Emma, la mère, en vampire ; Frank, le père, en créature de Frankenstein, Fay, leur fille aînée, en momie et le petit Max, en loup-garou. Cela ne les empêche pas de mener une existence… presque normale, entourés d’autres créatures singulières ! Mais un jour, la chasseuse de monstres, Mila Starr, capture leurs amis Baba Yaga et Renfield. Les Wishbone se lancent alors dans une mission de sauvetage qui va les conduire à travers le monde et leur permettre de faire de nouvelles rencontres monstrueuses en cours de route.