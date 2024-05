Morbius

Atteint d'une grave maladie sanguine, le Dr Michael Morbius est déterminé à trouver un traitement. Lors de ses recherches sur le sang synthétique, il s'intéresse notamment aux chauves-souris. Suite à une expérience, il semble enfin guéri. Il est devenu plus fort, plus rapide et découvre d'autres capacités. Mais il s'aperçoit également qu'il perd le contrôle et est poussé à tuer et boire du sang...