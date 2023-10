Morphle - S01 E33 - Tout en vert !

Mila, Morphle et April réalisent différents projets artistiques dans la ville. Elles peignent notamment un portrait et repeignent une voiture et une grange. Orphle veut aussi participer, mais il les abîme accidentellement. Ensemble, ils s'efforcent de tout nettoyer et de s'amuser.