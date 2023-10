Morphle - S01 E35 - Trap-trap hasardeux avec Morphle et Orphle

Mila fait équipe avec Morphle contre Jordie et Orphle pour une partie de trap-trap dans la ville. Mais Orphle n'écoute pas les suggestions de Jordie et se transforme en objets inattendus. La partie de trap-trap se transforme en mission de sauvetage, Mila et Morphle se précipitent pour sauver Jordie.