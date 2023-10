Morphle - S01 E36 - Voleur de glace

Lors de l'anniversaire de Morphle, les Bandits et leur neveu malicieux Winston, volent le camion de glace. Mila et Morphle arrêtent les Bandits et réalisent que Winston voulait voler le camion uniquement parce qu'il se sentait exclu. Mila l'invite à la fête où ils mangent de la glace tous ensemble.