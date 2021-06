Séries & Fictions ・ Most Wanted Criminals, dès le 14 juil. à 21h05

MOST WANTED CRIMINALS (FBI : Most Wanted) raconte les histoires d'une unité d'élite du FBI qui traque et capture sans relâche les criminels notoires figurant sur la liste des personnes les plus recherchées par le Bureau. L'agent Jess LaCroix supervise une équipe hautement qualifiée qui fonctionne comme une unité mobile d'infiltration, toujours sur le terrain, à la poursuite de ceux qui cherchent désespérément à échapper à la justice. Seule l'élite du FBI peut capturer les criminels les plus dangereux !