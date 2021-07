AVANT-PREMIERE – Most Wanted Criminals : le premier épisode disponible sur MYTF1 via les box opérateurs.

Mercredi 14 juillet 2021 à 21 , la série FBI - Most Wanted Criminals arrive sur TF1 . Mais en avant-première, vous pouvez dès à présent découvrir le premier épisode sur MYTF1 via votre box internet

Avant-première sur MYTF1 via votre box internet

Most Wanted Criminals, votre nouvelle série TV sur l'une des unités d'élite du FBI arrive mercredi 14 juillet 2021 à 21h05 sur TF1 . Bonne nouvelle ! Si vous êtes abonné à Canal+, SFR, Orange, Bouygues, Free, ou encore VITIS, vous êtes un téléspectateur privilégié ! Et pour cause, vous allez pouvoir visionner l’intégralité du premier épisode de cette série une des division du FBI chargée de traquer et de capturer les criminels les plus recherchés du pays.

La série TV en résumé :

Most Wanted Criminals (FBI : Most Wanted) raconte les histoires d'une unité d'élite du FBI qui traque et capture sans relâche les criminels notoires figurant sur la liste des personnes les plus recherchées par le Bureau. L'agent Jess LaCroix supervise une équipe hautement qualifiée qui fonctionne comme une unité mobile d'infiltration, toujours sur le terrain, à la poursuite de ceux qui cherchent désespérément à échapper à la justice.





Une série produite par produite par Dick Wolf, (de la franchise Law & Order / New York Unité Spéciale)

Avec : Avec : Julian McMahon (Jess LaCroix) ; Kellan Lutz (Crosby), Roxy Sternberg (Sheryll Barnes) ; Keisha Castle-Hughes (Hana Gibson), Nathaniel Arcand (Clinton Skye) ; Alana De La Garza (Isobel Castille)



Most Wanted Criminals, soyez au rendez-vous dès Mercredi 14 juillet sur TF1 à 21h05 pour suivre votre nouvelle série TV