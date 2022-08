Most Wanted Criminals - S02 E07 - La grande arnaque

Travis Russel s’enfuit quelques heures avant le début de son procès et et s’empare de la voiture d’un jeune couple après les avoir assassinés. Jess LaCroix et son équipe, assistés par Jackie, l’agente de cautionnement de Travis, tentent de le retrouver avant qu’il ne fasse plus de dégâts. Ils découvrent que Travis est mêlé à un trafic de faux tickets à gratter. Doublé par son acolyte Flora, une voyante avec qui il a monté l’opération, il se lance dans une frénésie meurtrière pour la retrouver et se venger. Il finit par la trouver chez elle, mais Flora se défend et le tue. Elle se fait arrêter par le FBI alors qu’elle tente de s’enfuir, le corps de Travis caché dans le coffre de sa voiture. Quatre ans après la mort de sa femme, Jess LaCroix décide de reprendre en main sa vie sentimentale et tente de séduire la professeure d’équitation de Tali, mais il essuie un échec.