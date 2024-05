Most Wanted Criminals - S01 E03 - Désabusés

L'équipe de Jess Lacroix enquête sur un certain Doug Timmons, qui a assassiné un policier après que celui-ci a tenté de fouiller le coffre de sa voiture. Le F.B.I. découvre que Doug a été victime d'une fusillade dans son lycée lorsqu'il était adolescent et qu'il a, depuis, formé un groupe de terroristes anti-gouvernementaux avec deux alliés : Mike Kelerman, le cerveau du groupe, et Earl Hansen, qui se fait rapidement éliminer par Doug pour avoir des doutes sur leur combat. Mike et Doug élaborent un attentat contre un bâtiment du gouvernement...