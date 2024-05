Most Wanted Criminals - S01 E05 - Le chasseur invisible

Tireur d’élite, Scot Weitzen est l’un des nombreux anciens soldats de l’armée américaine à devoir vivre avec un traumatisme. Les choses ne se passent pas bien pour lui et la situation s’aggrave encore après le suicide de son compagnon d’armes de plus proche. En sortant de l’enterrement, il se rend dans un club de tir et, à bout, entreprend d’abattre cinq personnes avant de prendre la fuite. Dans l’équipe, c’est Crosby qui se sent le plus concerné, étant lui-même vétéran et souffrant de troubles le conduisant à des comportements violents.