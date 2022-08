Most Wanted Criminals - S01 E07 - Les fantômes du passé

Un militant de la cause amérindienne a priori pacifiste blesse mortellement un policier et se met à semer les corps sur son passage. La division spéciale fugitifs découvre que cet homme désespéré est à la recherche de sa fille disparue et que la police locale n'a pas fait le nécessaire pour la retrouver. C'est un coup dur pour Jess, qui lui rappelle que la communauté amérindienne souffre de discriminations et d'un passé douloureux. Pendant ce temps, Tali participe à la journée des diversité à l'école et saisit cette occasion pour faire découvrir la culture de sa mère à ses camarades.