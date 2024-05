Most Wanted Criminals - S01 E08 - Road trip cruel

Ronnie Bishop et Raylynn Parker forment un drôle de couple. Le premier ayant trouvé dans la seconde une complice et observatrice enthousiaste, il se lance, après des débuts de petite délinquance, dans un road trip où il enchaîne les enlèvements, les viols et les meurtres. L’équipe de l’agent Lacroix, comprenant qu’il ne reculera devant rien, met tout en œuvre pour écourter la traque.