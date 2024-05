Most Wanted Criminals - S01 E09 - Dérive fatale

Après avoir appris que son mari Tyler a été assassiné par le FBI, Emma Kane décide de se venger et commet un attentat dans une église, tuant plusieurs femmes enceintes immigrées. Elle arrive alors à la première place sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI. Avec le soutien de Jubal, Jess et son équipe se lancent à sa recherche, tout en essayant de retrouver Tali, mise en détention par des agents de l'ICE, sans que l'on ne sache ni où ni pourquoi.