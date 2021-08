Most Wanted Criminals - S01 E10 - Coup double

L'équipe se lance sur les traces de Paul Hayden, un ancien héros du contre-espionnage qui travaille maintenant pour le compte de la Chine. Alors que ses anciens coéquipiers pensent l'arrêter dans un restaurant de Chinatown, Hayden blesse deux agents, dont un mortellement, et s'enfuit. En fouillant dans sa vie privée, Lacroix et son équipe découvrent de nombreuses zones d'ombre, notamment une double vie, tant sur le plan personnel que professionnel. Une course contre la montre s'engage : le FBI parviendra-t-il à arrêter Hayden avant que la Chine ne le fasse sortir du pays ?