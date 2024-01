Most Wanted Criminals - S01 E12 - Suis-moi ou meurs

Jess LaCroix et son équipe sont à la recherche de Connie Romano, qui a assassiné la nouvelle fiancée de son ex-petit ami. Psychologiquement très instable, Connie est persuadée d'avoir, par l'intermédiaire de son cousin Ernesto Cruz, des contacts avec un cartel mexicain. En compagnie de son amie Amber Matos et de Jared, un patient de Melissa, elle part donc pour le Mexique afin d'y trouver refuge. Mais Connie tue Jared, qui a été contacté par le FBI. Grâce à la coopération d'Ernesto et de l'ex-petit ami, le FBI parvient à nouveau à retrouver la trace des jeunes filles. Afin d'attirer Connie, Clinton se fait passer pour un membre du cartel.