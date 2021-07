Most Wanted Criminals - S01 E9 - Dérive fatale

Après avoir appris que son mari Tyler a été assassiné par le FBI, Emma Kane décide de se venger et commet un attentat dans une église, tuant plusieurs femmes enceintes immigrées. Elle arrive alors à la première place sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI. Avec le soutien de Jubal, Jess et son équipe se lancent à sa recherche, tout en essayant de retrouver Tali, mise en détention par des agents de l'ICE, sans que l'on ne sache ni où ni pourquoi. Une suite d'indices indique qu'Emma et le groupe de suprémacistes blancs préparent un attentat de grande envergure. Avec l'argent de la rançon donné par Jamison pour récupérer son fils, ils achètent une bombe.