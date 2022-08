Most Wanted Criminals - S02 E15 - Visite inattendue

L'équipe de Jess est mandatée par l'agent Reid du ministère de la Justice pour retrouver Clayton Smith, un agent de la DEA, disparu lors de sa mission d'infiltration. L'enquête les conduit jusqu'au Tennessee où ils découvrent un réseau de trafiquants beaucoup plus important que prévu, aux ramifications nombreuses et aux activités variées. Lorsque l'équipe trouve le corps de Smith, elle comprend vite que l'agent jouait certes sur plusieurs tableaux, mais qu'un autre membre du réseau cherche à en prendre le contrôle de façon violente. Pendant ce temps, Crosby convoite la moto de son patron et Sarah emménage chez Jess...