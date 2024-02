Most Wanted Criminals - S02 E06 - Changement de plan

Peter et Sam, deux anciens détenus en liberté conditionnelle, s'introduisent au domicile d'une famille de riches fermiers. Ils tuent les hommes, enlèvent la mère et la petite Gracie. Ce qui ressemble à un crime crapuleux s'avère ressembler davantage à une réunion de famille lorsque l'équipe de Jesse découvre les liens d'amour qui unissent Amelia et Peter. Pendant ce temps, Crosby s'installe chez Hana à cause d'une fuite d'eau chez lui. Il ne tarde pas à tomber sous le charme de Zadie, la colocataire d'Hana.