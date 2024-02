Most Wanted Criminals - S02 E08 - Alerte enlèvement

L’équipe de Jess doit retrouver Caleb, un jeune garçon âgé de 8 ans, enlevé après le meurtre de sa mère et de son arrière-grand-mère. Le suspect est Samuel Smith qui, après examen de son casier judiciaire, semble motivé par des pulsions pédophiles. Clinton étant toujours absent, Jess fait venir en renfort un nouvel agent, Ivan Ortiz, qui doit très vite s’intégrer afin de mener à bien cette chasse à l’homme. Etant parvenus à lui tendre un piège, les enquêteurs se retrouvent face à Samuel Smith, qui leur réserve une bien mauvaise surprise et les contraint à engager une course contre la montre afin de sauver Caleb...