Most Wanted Criminals - S02 E11 - La théorie du complot

L’équipe de Jess doit retrouver Claudia D’Ambrose, une professeure de musique qui menait une vie tranquille jusqu’à ce qu’elle se transforme en tueuse. Après qu’elle a étranglé à mains nues une coiffeuse et abattu son ami d’une balle dans la tête, l’incompréhension règne quant à ses motivations. Cependant, il s’avère au fil de l’enquête que, réduite à un état psychotique aggravé par la prise de drogue, elle s’est mise en chasse dans le but de venger Anissa, une élève qu’elle adorait et qui a été assassinée six mois auparavant. L’affaire n’ayant pas été résolue, c’est sur les indications du contributeur d’un forum qu’elle choisit ses proies, les croyant à chaque fois responsables du double meurtre d’Anissa et de son ami.