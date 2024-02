Most Wanted Criminals - S02 E12 - Un homme en colère

Choqué par les meurtres d'Afro-Américains perpétrés par la police, James Johnson entreprend de taguer la voiture d'un policier impliqué dans l'un de ces assassinats et innocenté par la justice. Mais la situation dégénère et l'agent Granger perd la vie dans la bagarre. Johnson prend la fuite et devient un héros national, ce qui rend la traque de Jess LaCroix et son équipe compliquée, entre cas de conscience et fausses pistes.