Mouk et Chavapa sont dans le grand nord canadien. Ils sont en train d'observer un troupeau de caribous quand soudain, l'écharpe de Mouk s'envole... Et va s’enrouler dans les bois d'un caribou ! Mouk est très déçu, cette écharpe, c'est sa préférée... C'étaient Popo et Mita qui la lui avaient offerte. Heureusement, Mouk et Chavapa vont se faire de nouveaux amis, Abey et Tadi, qui vont les aider à récupérer la précieuse écharpe...