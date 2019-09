Aujourd'hui, Mouk et Chavapa sont à Hong Kong. Chavapa ne tient plus en place car il va bientôt y avoir une démonstration de Kung Fu. Mouk et Chavapa rencontrent Bao, un gentil garçon qui a un oiseau chanteur très bien dressé, Nîm. Malheureusement, Nîm est effrayé par un bruit et s'envole. Mouk et Chavapa vont faire de leur mieux pour aider Bao à remettre Nîm dans sa cage...