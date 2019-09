Mouk - S01 E08 - Le plus joli des vases

Mouk et Chavapa sont en Inde, chez leur amie Kalpita. Ils sont en train de regarder un film Bollywood à la télé ; ça donne envie à Chavapa de danser comme les comédiens du film... Mais il fait un grand mouvement et casse le vase de la maman de Kalpita. Les deux amis veulent absolument remplacer le vase, mais ils ont plus de mal qu'ils ne pensaient à trouver un vase qui ressemble à celui qu'ils ont cassé. Quand ils aperçoivent un atelier de poterie, ils n'hésitent pas à y rentrer. Tanisha, la dame qui tient le magasin, va leur proposer de fabriquer leur propre vase. Mais ce n'est pas si facile…