Mouk et Chavapa sont en Crète. Ils vont soutenir Cassandra, pendant la course de vélo annuelle, en aidant son père Kalmos au ravitaillement des cyclistes. Malheureusement, la jeune fille perd son dossard sur le parcours et risque d'être éliminée. Mouk et Chavapa tentent alors de la rattraper.