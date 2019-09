Mouk et Chavapa sont à Tokyo. Leur amie Miko leur promet de leur faire visiter un endroit calme et tranquille, qui change de l'agitation de la grande ville qu'ils connaissent. Le soir même, le père de Miko doit ouvrir au public un jardin où les promeneurs pourront admirer arbres et fleurs, mais il a pris du retard et nos amis vont l'aider à aller chercher les plantes qui lui manquent...