Mouk - S01 E21 - Le baobab café

Mouk et Chavapa sont à Madagascar. Leur amie Anosy les présente à son oncle et sa tante qui vont bientôt ouvrir "Le Baobab Café". Pour son inauguration, ils vont faire une grande fête et comptent proposer des glaces à tous les visiteurs de l'avenue des Baobabs. Malheureusement, la machine à glaces toute neuve ne fonctionne pas ! Après quelques recherches, Mouk et Chavapa s'aperçoivent que ce sont des perroquets qui ont pris un connecteur électrique et renversé tous les bols de fruits. Mais Mouk a plus d'un tour dans son sac...