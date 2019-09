Mouk - S01 E25 - Le clip des Wallabies

Aujourd'hui, Mouk et Chavapa sont en Australie. Ils vont aider Ernest à nettoyer des pierres gravées afin de voir les dessins des 'danseurs'. Chavapa, le roi de la caméra, ne peut pas s'empêcher de tout filmer avec sa caméra. Les deux amis rencontrent les Wallabies, un groupe de musique qui devait tourner son premier clip ! Mais l’équipe de tournage n’a pas pu venir, et la caméra de Chavapa n’a plus de batterie. Heureusement, Mouk ne manque pas d’idées pour sauver l’affaire…