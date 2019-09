Mouk et Chavapa sont au Pérou. Aujourd'hui, ils ont prévu d’aller survoler les dessins géants Nazcas... Mais l'avion s'envole juste au moment où nos deux amis arrivent au petit aérodrome. Mouk est très déçu, il a rêvé des dessins géants nazcas la nuit précédente et a terriblement hâte de pouvoir les admirer... Heureusement, Mouk et Chavapa vont rencontrer Flora, qui va les conduire dans le désert...