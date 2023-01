Mulan : La Princesse Guerrière

Cinéma - Animation | 2020

Pour sauver son père, la jeune Mulan se déguise en homme et intègre l'armée à sa place. Rebelle et intrépide, Mulan profite de cette occasion pour explorer le monde., mais en apprenant qu'un complot menace son pays, Mulan n'a pas d'autre choix que de devenir un vrai soldat et un héros pour son pays.