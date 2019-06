NEWS - Mercredi 23/11/16 - 14:21

Depuis plus de six ans, Game Of Thrones monopolise les conversations quand vient le mois d’avril. Cette fois-ci l’occasion est trop belle pour ne pas en parler… L’actrice Isabelle Nanty, héroïne de la série Munch, a de la famille au générique de la célèbre série.