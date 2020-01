AVANT PREMIÈRE - Munch : Le premier épisode disponible grâce à MYTF1 Premium

Une nouvelle saison inédite de "Munch" de retour le jeudi 30 janvier sur TF1. Découvrez le premier épisode en avant-première !

Avant-première MYTF1 Premium

La saison 3 de Munch arrive sur vos écrans, le Jeudi 30 janvier à 21h05 sur TF1. Bonne nouvelle ! Si vous êtes abonné à Canal+, SFR, Orange, Bouygues ou encore Free, vous êtes un téléspectateur privilégié ! Et pour cause, MYTF1 Premium vous permet de visionner l’intégralité du premier épisode.

Si vous avez manqué le début...

Munch revient aux affaires, plus déterminée que jamais à faire triompher la justice avec des méthodes toujours plus borderline... Euthanasie, GPA, intoxication alimentaire à l’artichaut, le cabinet Munchowski & Bellanger a droit à tout durant cette saison et même à l'obligation d'être juré d'assises ! Avec un Gaspard devant faire face à une paternité imprévue, une Clarisse préparant le concours d’avocat et un Aurélien prêt à tout pour devenir associé du cabinet, Munch ne saura plus où donner de la tête... D'autant que pour renforcer l'équipe, elle décide d’engager Blanche Braque, jeune avocate aux méthodes presque aussi décalées que les siennes dont le comportement trouble va très vite intriguer le cabinet...

Au casting

Isabelle Nanty (Munch), Lucien Jean-Baptiste (Hubert Bellanger),

Aurélien Wiik (Gaspard), Tom Villa (Aurélien), Paloma Coquant (Clarisse),

Marilou Berry (Blanche Braque)



Une série créée par Valérie Tong Cuong, Marie Vinoy, Marie-Alice Gadéa,

Jeanne Le Guillou, Bruno Dega



Réalisation : Laurent Tuel (épisodes 1, 2, 3) et Thierry Binisti (épisodes 4, 5, 6)



Une coproduction Exilène Films et JLA Productions et en coproduction avec TF1