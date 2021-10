AVANT-PREMIERE – Munch saison 4 : l'épisode 1 déjà sur MYTF1 via les box opérateurs

"Munch", la saison 4 avec Isabelle Nanty à découvrir dès le 21 octobre 2021 à 21h05 sur TF1. Découvrez l'épisode 1 en avant-première ce soir à 21h00 sur MYTF1 !

Avant-première MYTF1 Premium

"Munch" arrive sur vos écrans, le jeudi 21 octobre à 21h05 sur TF1. Bonne nouvelle ! Si vous êtes abonné à Canal + , SFR, Orange, Bouygues , Free, ou encore VidéoFutur vous êtes un téléspectateur privilégié ! MYTF1 Premium vous permet de visionner l'intégralité du premier épisode dès le 14 octobre 2021.

L'histoire

Si Munch a toujours sa vista légendaire d’avocate et ses méthodes aussi borderline pour débrouiller les affaires les plus complexes, elle n’aurait surement pas imaginé les tempêtes auxquelles elle va devoir faire face au sein du cabinet durant cette saison… A commencer par la disparition de son associé de toujours, Hubert, mais aussi au retour de son amour de jeunesse, Mathieu, avec qui elle va être obligée de faire équipe, malgré elle, pour sauver le cabinet menacé par une enquête de la brigade financière. Dans les épreuves, Munch sait qu’elle peut toujours compter sur sa fidèle équipe mais Clarisse, en passe de devenir avocate, et Gaspard, l’enquêteur privé, sont maintenant parents d’une petite Louise et plongés dans les affres de la parentalité. Aurélien, de son côté, s’interroge sur sa place au cabinet, sa vie amoureuse en friche et surtout la place d’un père aux secrets les plus embarrassants… Cerise sur le gâteau : l’équipe accueille une nouvelle stagiaire, Samia, dont le caractère électrique va vite secouer la petite famille Munchienne…

Le casting

Isabelle Nanty (Munch), Hippolyte Girardot (Mathieu),

Aurélien Wiik (Gaspard), Tom Villa (Aurélien), Paloma Coquant (Clarisse),



Une série créée par Valérie Tong Cuong, Marie Vinoy, Marie-Alice Gadéa,

Jeanne Le Guillou, Bruno Dega

Rendez-vous le jeudi 21 octobre 2021 pour le premier épisode de la saison 4 de Munch et dès le 14 octobre sur MYTF1 pour l'avant-première.