Clash, amour... les internautes réagissent à la fin de Munch

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Hier soir, TF1 a diffusé les deux derniers épisodes de Munch. L'avocate, incarnée par Isabelle Nanty a dû faire face à la disparition inquiétante de l'une de ses collaboratrices : Clarisse. Dans l’épisode 7 intitulé "Jamais sans mon fils", c’est le branle-bas de combat au cabinet : Clarisse a disparu et la police la recherche pour le kidnapping de son fils. Quand Munch, aidée d'Aurélien et Gaspar, fini par la retrouver, elle découvre avec stupeur que Clarisse est accusée du meurtre de sa belle-mère... Un épisode suivi par près de 5,3 millions de téléspectateurs en moyenne et qui a suscité des réactions sans précédent sur les réseaux sociaux.

Il faut dire que le dénouement y est pour beaucoup. Amoureux de Clarisse depuis longtemps, Aurélien, incarné par Tom Villa est passé à l'acte à la toute fin de l'épisode. Une scène qui a fait réagir les internautes. "Je suis contente pour Aurélien et Clarisse. Il est trop chou @tomvillaoff #Munch", "Enfin, Aurélien a droit à son bonheur. Enfin. #Munch", "Gaspard 0 -1 Aurélien Clarisse à tranché #Munch", écrivent-ils

Une autre scène a particulièrement fait réagir les internautes : le clash entre Gaspard et Aurélien. lorsqu'ils parlent de Clarisse. Il faut dire que la jeune femme, accusée d'avoir tué sa belle-mère risque gros. Alors que Gaspard insinue que sa collègue aurait pu commettre le crime, Aurélien sort de ses gonds. Le ton monte et les deux avocats sont à deux doigt d'en venir aux mains. En effet, les deux jeunes hommes ont un faible pour la jeune femme. Munch tente tant bien que mal de rétablir le contact mais Aurélien s’énerve d’autant plus. Au final, la jeune femme, lavée de tous soupçons est repartie dans les bras d'Aurélien.

















Revivez le clash entre Aurélien et Gaspard dans Munch