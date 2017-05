Émotion, disparition, le programme de ce soir sur TF1 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Isabelle Nanty et sa bande sont de retour ce soir sur TF1 pour deux épisodes inédits de Munch. Cette semaine, l'avocate aux méthodes bien particulières va devoir faire face à une disparition inquiétante qui va avoir des répercussions sur l'avenir de Munch. En effet, Clarisse a disparu et cette dernière est recherchée par la police. Elle est accusée d'avoir kidnappé son fils... L'avocate et ses associés ont deux heures pour la retrouver, auquel cas des sanctions seront prises. Voilà qui va semer le trouble au sein de la joyeuse équipe composée de Bellanger, Aurélien et Gaspard...

A 21h55, vous avez rendez-vous pour un second épisode de votre série préférée. Dans ce dernier, Munch va devoir défendre un brillant homme d’affaires philanthrope, accusé d’avoir assassiné sa femme. Tout l'accuse si ce n'est l'amour sincère qu'il portait à son épouse, qui rend le crime incompréhensible. On retrouve dans cet épisode, Philippe Caroit. L'acteur est bien connu des téléspectateurs. On l'a notamment vu dans Camping Paradis, Joséphine, ange gardien mais aussi RIS Police Scientifique.

Toujours au casting dans le rôle principal, Isabelle Nanty est entourée de Lucien Jean-Baptiste qui joue le personnage d’Hubert Bellanger, mais aussi Aurélien Wiik (Gaspard) et Tom Villa, qui incarne Aurélien Berton. Soyez au rendez-vous ce soir à partir de 21 heures sur TF1.