EXCLU. Visionnez le prochain épisode de Munch en avant-première !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

L'avocate Munch est de retour ! Après six mois d'absence, Isabelle Nanty enfile à nouveau la robe pour son grand retour sur vos écrans. En novembre dernier, les téléspectateurs faisait la connaissance de ce personnage un peu étrange, qui mène sa carrière de juge un peu comme elle souhaite. Drôle, piquante, prête à frôler l'illégalité pour défendre ses clients, Gabrielle Munch est tout ça à la fois, et plus encore.

Une vérité trompeuse

En exclusivité, MYTF1 vous livre le premier inédit de Munch qui sera diffusé lundi 15 mai sur TF1. Dans ce dernier, Isabelle Nanty doit défendre un adolescent rebelle accusé du meurtre de l’un de ses amis proches. Un épisode intense au cours duquel la jeune femme va se battre bec et ongles pour trouver le fin mot de cette histoire macabre. Dans le deuxième opus, Munch s’occupe d’un homme accusé de viol sur son épouse. Or les apparences sont trompeuses... Dans cette affaire, l’homme est visiblement victime de sa femme.

Au casting de cette série, on retrouve Isabelle Nanty dans le rôle principal, mais aussi Lucien Jean-Baptiste dans le rôle d'Hubert Bellanger, Aurélien Wiik qui joue Gaspard, Paloma Coquant alias Clarisse Duflot ou encore Tom Villa qui interprète Aurélien Berton. Tous seront de retour le 15 mai prochain sur TF1 à partir de 21h00.

Munch, le 15 mai dès 21h00 sur TF1 et en replay sur MYTF1 !