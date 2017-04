Munch : l’avocate hors normes incarnée par Isabelle Nanty bientôt de retour sur TF1 et MYTF1

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Avocate déjantée, Gabrielle Munch est toujours aussi prompte à défendre les innocents que tout accuse. Après six mois d’absence, Isabelle Nanty enfile à nouveau la robe pour son grand retour sur TF1. Rappelez-vous en novembre dernier, vous faisiez connaissance avec Munch, un ténor du barreau peu conventionnel, prête à frôler avec l’illégalité pour prouver l’innocence de ses clients.

TF1 vient enfin de dévoiler la date de diffusion des nouveaux épisodes de la série. Isabelle Nanty et ses collaborateurs incarnés par Lucien Jean-Baptiste, Aurélien Wiik, Paloma Coquant ou encore Tom Villa reviendront donc le 15 mai prochain sur TF1 à partir de 21h00. Mais ce n’est pas tout, il sera possible de revoir ces épisodes dès le lendemain sur HD1.

Mais en attendant de découvrir ces six épisodes inédits, MYTF1 vous propose d’ores et déjà de redécouvrir les deux premiers diffusés le 21 novembre dernier, intitulés Tel père, tel fils et Parole contre parole. Dans le premier, Isabelle Nanty, qui incarne une avocate au caractère bien trempé, doit ainsi défendre un adolescent rebelle accusé du meurtre de l’un de ses copains. Dans le deuxième opus, Munch s’occupe d’un homme accusé de viol sur son épouse. Or les apparences sont trompeuses… Dans cette affaire, l’homme est visiblement victime de sa femme.

Alors en attendant de découvrir les nouveaux épisodes inédits le 15 mai prochain, vous pouvez revoir les deux premiers épisodes ici sur MYTF1.