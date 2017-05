Munch : Les larmes d'Isabelle Nanty...

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Hier soir, TF1 proposait aux téléspectateurs de retrouver deux nouveaux épisodes de la série Munch. Incarnée d'une main de fer par Isabelle Nanty, cette avocate aux méthodes peu conventionnelles a laissé échapper quelques larmes dans la série. Dans le sixième épisode intitulé Ultime Recours, la jeune femme a risqué la radiation. Mise devant le fait accompli, elle a demandé à Adrien, son plus jeune collègue avocat - incarné par Tom Villa -, de le défendre. Dans la salle d'audience, l'émotion était palpable. Alors que le jeune homme a plaidé sa cause, Hubert (joué par Lucien Jean-Baptiste), est arrivé à la rescousse pour la défendre à son tour. Des paroles tendres qui ont ému aux larmes l'avocate de nature froide et impassible...

Mais ce n'est pas tout ! Après avoir plaidé pour sa cause, Hubert a organisé un dîner en tête-à-tête avec Munch. Mais ce dernier lui a annoncé une nouvelle qui l'a glacée. "Swan vient de signer un contrat de 6 mois à New-York, un gros truc. Il m'a proposé de partir avec lui, et j'ai dit oui. J'ai beaucoup réfléchi à notre relation et j'ai besoin d'un peu d'air", a-t-il annoncé de but en blanc. "Heureuse" pour son collègue de longue date, elle a cependant averti son ami de faire attention à Pauline, sa petite fille, qui risquerait de souffrir en voyant son père partir pour New-York. Vexée, elle a quitté la table et s'est effondrée en sortant du restaurant...

Munch revient lundi 29 mai à 21h00 sur TF1 !