La série revient ce soir, que va-t-il se passer ?

Par Marine Madelmond

Munch est de retour pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. A partir de 21 heures, TF1 diffuse deux épisodes inédits de la série télévisée. Que va-t-il se passer ? Réponse.

Après plusieurs mois d’absence, la série télévisée Munch fait son grand retour sur les écrans. Ce soir, TF1 diffuse deux épisodes inédits, « Une vérité trompeuse », suivi de « Mi-figue, mi raison ». Durant cette soirée, Gabrielle Munch devra se pencher sur deux affaires particulièrement difficiles à gérer. Elle se retrouvera face à un dilemme : défendre un homme âgé d’une trentaine d’années, coupable d’avoir tué sa petite amie mais sans comprendre réellement les conséquences de son geste.

Dans le deuxième épisode, l’avocate se penchera sur l’histoire d’une personne transsexuelle, arrêtée pour le meurtre de sa collaboratrice dans l’hôpital qu’elle dirige. Et pour cet épisode, le comédien Vincent Desprat tiendra l’un des rôles principaux, dans la peau de Marianne Lauriac. L’acteur a déjà été aperçu sur le petit écran dans Nos chers voisins, où il jouait le rôle de Sébastien, le sous-locataire d’Issa et Alex, mais aussi dans Profilage, durant la quatrième saison de la série télévisée. Il incarnait le second rôle, un reporter pour LCI.

Toujours au casting dans le rôle principal, Isabelle Nanty est entourée de Lucien Jean-Baptiste qui joue le personnage d’Hubert Bellanger, mais aussi Aurélien Wiik (Gaspard) et Tom Villa, qui incarne Aurélien Berton. Soyez au rendez-vous ce soir à partir de 21 heures sur TF1.

