Que va t-il se passer ce soir dans Munch ? Découvrez les premières minutes de la saison 2 !

Munch, la série judiciaire signée TF1 et portée par Isabelle Nanty fait son grand retour ce jeudi 25 octobre. Les premières minutes de ce début de saison tant attendu sont d'ores et déjà disponibles en exclusivité sur MyTF1.

Munch est de retour sur TF1 ce jeudi 25 octobre. Une date très attendue par les fans de la série qui suivent avec délectation les péripéties du personnage éponyme incarné par Isabelle Nanty. Il faut dire que le dernier épisode de la saison 1 s'était terminé en apothéose avec la formation du couple Clarisse/Aurélien et le clash sans précédent entre ce dernier et Gaspard... Bonne nouvelle : l'attente est désormais terminée. Dès ce soir à 21h, Munch reprend du service. Et pour les plus impatients, MyTF1 a pensé à tout en mettant à leur disposition les premières minutes de l'épisode du jour.



Des images inédites qui mettent l'eau à la bouche. Ce début de saison commence en effet sur les chapeaux de roue : un forcené, incarné par JoeyStarr,décide de kidnapper Munch. Mais l'avocate préférée des téléspectateurs a plus d'un tour dans son sac et réussi à se sortir toute seule de ce pétrin en sympathisant avec le hors-la-loi. Elle découvre alors que celui-ci n'est pas vraiment un mauvais bougre. Accusé du meurtre d'une nageuse, il ne cesse de clamer son innocence. Voilà un cas parfait pour maître Munch !

Un épisode à découvrir ce soir dès 21h sur TF1.