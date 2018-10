Découvrez les premières minutes inédites de Munch saison 2

Les aventures trépidantes de la réputée Munch reviennent ! Avocate hors norme, prête à braver les limites de la justice pour prouver l’innocence de ses clients, est confrontée à un forcené. Armé, l’homme en question s’évade et la prend en otage au Palais de Justice. Poursuivis par la police, le fugitif et l’avocate s’évadent à bord d’un taxi. Il en profite pour lui clamer son innocence. Mais le trafic est perturbé et ils ne peuvent redémarrer. Munch prend les choses en main et décide de s’enfuir avec le supposé coupable… Comment ses collègues vont-ils réagir face à cette situation angoissante ? Munch réussira-t-elle à s’échapper ? De quel crime est-il accusé ? Ne manquez pas le grand retour de votre fiction évènement Munch saison 2, jeudi 25 octobre dès 21h sur TF1 et MYTF1 !