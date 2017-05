Alors que Hubert et Munch se retrouvent au restaurant pour discuter, Hubert annonce qu’il part à New York avec son ami. Munch tente de ne pas craquer devant Hubert mais dès le pas de la porte du restaurant franchi, les larmes se mettent à couler. Extrait de Munch « Ultime Recours » sur TF1 et MYTF1.