Inédit – Découvrez les premières minutes de "À couteaux tirés"

Il n’y a pas d’heure pour le crime. Munch est alertée en pleine nuit par Amélie, une cheffe étoilée paniquée. Au bout du fil, la gérante du somptueux restaurant vient de retrouver Raphaël, son second, poignardé en pleine poitrine dans la cuisine de l’établissement. Mais Amélie risque la garde à vue, en effet, l’assassin a inscrit avec le sang de sa victime, le prénom de la gérante sur la scène de crime. Sur place, l’avocate est face à un dilemme. Sa cliente semble plus importunée par le fait de devoir fermer le restaurant que par le meurtre de son bras droit… Munch va-t-elle accepter de l’aider ? Comment va-t-elle s’y prendre pour retrouver le meurtrier ? Pour le savoir, rendez-vous jeudi 15 novembre à 21h sur TF1 et MYTF1.