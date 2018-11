Inédit – Découvrez les premières minutes de "De père en fils"

Munch est sur le qui-vive face à deux nouvelles enquêtes à élucider ! Recherché par l’avocate, Joseph finit par la rencontrer. Le jeune homme a accepté de coopérer sous la pression de Marion, sa petite amie, qui a été hospitalisée pour une embolie pulmonaire après la prise d’un contraceptif oral. Trouvant cela improbable à son jeune âge, Joseph fait des recherches et met la main sur de nombreux cas identiques à celui de sa copine. Il souhaite poursuivre en justice le laboratoire pharmaceutique. Mais ils ne savent pas qu'ils sont sous écoute... Peu de temps après, Aurélien informe Munch qu’un homme armé, nommé Paul Sauveur, a abattu un cambrioleur... Comment l’avocate va-t-elle aider Joseph et Marion ? Va-t-elle accepter de traiter le dossier de Paul Sauveur ? Pour le savoir, rendez-vous jeudi 22 novembre à 21h sur TF1 et MYTF1.