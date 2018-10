Jeudi sur TF1, Munch n'est pas prête d'arrêter ses "muncheries" !

Munch est de retour sur TF1 pour une saison 2 qui s'annonce exceptionnelle. Etes-vous prêts pour une soirée de folie "munchienne" ? L'imprévisible Munch, interprétée par Isabelle Nanty, est prête à prendre tous les risques pour défendre l'indéfendable ! Jeudi à 21h sur TF1, Munch est prise en otage en plein Palais de justice par un homme désespéré (interprété par Joey Starr). Accusé du meurtre d’une jeune nageuse, il crie son innocence et part en cavale avec son fils de 7 ans. Touchée par leur drame, Munch va prendre le dossier à bras le corps et accepter de garder le petit garçon au cabinet, entraînant son équipe dans une aventure complètement border-line…Rendez-vous ce jeudi à 21h sur TF1 et en replay sur MYTF1.