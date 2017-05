A force de contourner le système, Munch est en danger et risque d’être radiée. Elle demande donc à son jeune collègue Aurélien de la défendre. Mais contre toute attente, Hubert Bellanger, son associé, vient à son secours et la défend également. Extrait de Munch « Ultime Recours » sur TF1 et MYTF1.